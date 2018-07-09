Фестиваль Владимира Храпова прошел на городском пляже

На городском пляже состоялся 3 спортивный фестиваль, посвященный памяти известного пропагандиста здорового образа жизни и основателя движения силовых видов спорта в Прикамье Владимира Храпова.

Не зацикливаясь на одном виде спорта, в 70-80-е годы Владимир Храпов увлёк здоровым образом жизни целое поколение. Посвящённый памяти прикамского ЗОЖевца спортивный фестиваль проводят в Перми уже в 3-й раз. Практика показала, насколько удачным был выбор площадки - городской пляж - место притяжения не только красивых, но ещё и активных людей.

Вячеслав, участник фестиваля:

- Мы в прошлом году здесь выступали, неплохие результаты показали. Мы сами гайвинские спортсмены. Вот тренер Владимир Никонов, он нас сюда привёл.

- Дисциплина какая у вас?

Вячеслав, участник фестиваля:

- Жим штанги лёжа. Но мы ещё записались на поднятие бревна.

А ещё самые разнообразные игровые и силовые виды спорта: армрестлинг, бодибилдинг, фитнес бикини; борьба, регби, футбол и волейбол. Пляжным с появлением ринга стал даже бокс.

- Тебя позвал кто-то или ты сам захотел?

Сурен Карабегян, участник фестиваля:

- Да, тренер позвал, сказаал, чтобы принял участие в соревнованиях.

Более 200 официально заявленных спортсменов - это на начало дня. Свободный формат даже предполагает, что глядя на профессионалов, праздно отдыхающие также захотят и смогут попробовать свои силы.

Елена Драчёва, участница соревнований:

- Хорошая погода, хорошая компания, спорт. Мы вообще все знакомые, играем в классику в зале, в волейбол, а летом на пляже, и уже все мешаемся: мальчики-девочки, девочки-девочки. Т.е. разные соревнования проходят. Сегодня у нас миксты.

От того, что городской пляж по-настоящему ожил, получали удовольствие все - поигрывая мускулами, накачанные атлеты заработали свою дозу восхищения; счастливо отдыхающие - бесплатное зрелище.

Следуя генеральной линии соревнований, участники - спортсмены краевых федераций и просто любители заявляются сразу в несколько дисциплин. Например, сейчас, мы видим интересный синтез игровых и силовых видов спорта - пляжное регби.