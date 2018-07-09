← Фестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержку
«Новогор-Прикамье» возобновил работу с абонентами в бизнес-центре «Белчер» →
Фестиваль Владимира Храпова прошел на городском пляже
На городском пляже состоялся 3 спортивный фестиваль, посвященный памяти известного пропагандиста здорового образа жизни и основателя движения силовых видов спорта в Прикамье Владимира Храпова.
Не зацикливаясь на одном виде спорта, в 70-80-е годы Владимир Храпов увлёк здоровым образом жизни целое поколение. Посвящённый памяти прикамского ЗОЖевца спортивный фестиваль проводят в Перми уже в 3-й раз. Практика показала, насколько удачным был выбор площадки - городской пляж - место притяжения не только красивых, но ещё и активных людей.
Вячеслав, участник фестиваля:
- Мы в прошлом году здесь выступали, неплохие результаты показали. Мы сами гайвинские спортсмены. Вот тренер Владимир Никонов, он нас сюда привёл.
- Дисциплина какая у вас?
Вячеслав, участник фестиваля:
- Жим штанги лёжа. Но мы ещё записались на поднятие бревна.
А ещё самые разнообразные игровые и силовые виды спорта: армрестлинг, бодибилдинг, фитнес бикини; борьба, регби, футбол и волейбол. Пляжным с появлением ринга стал даже бокс.
- Тебя позвал кто-то или ты сам захотел?
Сурен Карабегян, участник фестиваля:
- Да, тренер позвал, сказаал, чтобы принял участие в соревнованиях.
Более 200 официально заявленных спортсменов - это на начало дня. Свободный формат даже предполагает, что глядя на профессионалов, праздно отдыхающие также захотят и смогут попробовать свои силы.
Елена Драчёва, участница соревнований:
- Хорошая погода, хорошая компания, спорт. Мы вообще все знакомые, играем в классику в зале, в волейбол, а летом на пляже, и уже все мешаемся: мальчики-девочки, девочки-девочки. Т.е. разные соревнования проходят. Сегодня у нас миксты.
От того, что городской пляж по-настоящему ожил, получали удовольствие все - поигрывая мускулами, накачанные атлеты заработали свою дозу восхищения; счастливо отдыхающие - бесплатное зрелище.
Следуя генеральной линии соревнований, участники - спортсмены краевых федераций и просто любители заявляются сразу в несколько дисциплин. Например, сейчас, мы видим интересный синтез игровых и силовых видов спорта - пляжное регби.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержку
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 09.07.2018 г.
«Танец слонов» - кульминация «Небесной ярмарки»
Пермяки решили, как будет выглядеть новая эспланада
Прогуляться по Красной и Зеленым линиям Перми можно группами и в одиночку
«Длинные истории Перми» украсят собой 16 городских объектов
Россия - Хорватия: Поражение, за которое не стыдно!
Быть или не быть новому школьному пристрою - решат жители
Система весогабаритного контроля окупила себя за первые месяцы работы
Балконы - убийцы
Добавить комментарий: