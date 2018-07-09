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Фестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержку
Выйти на подмостки греческого амфитеатра, почувствовать себя человеком эпохи Возрождения либо современником Чехова. Все это было возможно в минувшую субботу в поселке Ильинский. Здесь прошел фестиваль "Театральная пестрядь". Тоги, мечи и луки, чеканка монет - это внешний антураж, на который идут зрители, воспринимающее все происходящее как просто развлечение. Кто и зачем приезжает на такие мероприятия работать?
- Мы делали из волос дреды, потом дреды скручивали, а потом их сшивали между собой.
Пётр Марамзин, актёр Театра-Театра, рассказывает о новой технологии изготовления париков для мюзикла "Карлик Нос". Здесь же за столом актёры из народного театра драмы участвуют в мастер-классе по изготовлению яблок из папье-маше.
- Нам они очень пригодятся в новом спектакле.
Фестиваль "Театральная пестрядь" проходит в посёлке Ильинский не первый раз, но впервые в таком масштабе.
Татьяна Минина, директор Ильинского ДК:
- Пестрядь - это от слова пёстрый ряд, потому что именно на этом фестивале представлены и детские любительские коллективы, и взрослые.
Кроме того, на этом фестивале зрители увидели историю театра от его зарождения и до сегодняшних дней. Для такого творческого размаха требуется серьёзная финансовая поддержка, которую оказала партия "Единая Россия" - здесь уже второй год реализуется проект "Культура малой Родины".
Валентин Костылев, депутат Законодательного собрания Пермского края:
- Мы же понимаем, что сегодня театр для людей это не просто место отдыха, это самореализация. Поэтому я считаю очень важным сегодняшний фестиваль и очень важно, что именно в этом направлении работает партийный проект.
А для простых зрителей важно было, что они благодаря этому получили массу впечатлений от этого театрального многообразия. Прямо в саду местной библиотеки на свежем воздухе выпускники московского института культуры играли "Дачную пьесу" по Чеховским рассказам.
Светлана Вишнякова, актриса Молодёжного экспериментального театра-мастерской им. Н. Скорика (г. Москва):
- Природа очень помогает вжиться в роль, так как это сам цикл, сама тематика "Дачных рассказов". Действительно, ты погружаешься в атмосферу целиком и полностью.
Чуть дальше, в местном ДК зрители смотрели знаменитый спектакль Пермского театра "У Моста" "Ханума", а на самой реке Обве расположилась самая необычная театральная площадка.
Ну а здесь, на живописном берегу реки расположилась античная площадка. Здесь идет спектакль, который называется "Лисистрата", его написал Аристофан в 411 году до нашей эры. Лисистрата - это женщина, которая смогла остановить войну между Афинами и Спартой.
Сам фестиваль двухдневный. В воскресенье всё на тех же площадках выступили любительские театральное коллективы и не только драматические, но и кукольные.
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