Фестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержку

Выйти на подмостки греческого амфитеатра, почувствовать себя человеком эпохи Возрождения либо современником Чехова. Все это было возможно в минувшую субботу в поселке Ильинский. Здесь прошел фестиваль "Театральная пестрядь". Тоги, мечи и луки, чеканка монет - это внешний антураж, на который идут зрители, воспринимающее все происходящее как просто развлечение. Кто и зачем приезжает на такие мероприятия работать?

- Мы делали из волос дреды, потом дреды скручивали, а потом их сшивали между собой.

Пётр Марамзин, актёр Театра-Театра, рассказывает о новой технологии изготовления париков для мюзикла "Карлик Нос". Здесь же за столом актёры из народного театра драмы участвуют в мастер-классе по изготовлению яблок из папье-маше.

- Нам они очень пригодятся в новом спектакле.

Фестиваль "Театральная пестрядь" проходит в посёлке Ильинский не первый раз, но впервые в таком масштабе.

Татьяна Минина, директор Ильинского ДК:

- Пестрядь - это от слова пёстрый ряд, потому что именно на этом фестивале представлены и детские любительские коллективы, и взрослые.

Кроме того, на этом фестивале зрители увидели историю театра от его зарождения и до сегодняшних дней. Для такого творческого размаха требуется серьёзная финансовая поддержка, которую оказала партия "Единая Россия" - здесь уже второй год реализуется проект "Культура малой Родины".

Валентин Костылев, депутат Законодательного собрания Пермского края:

- Мы же понимаем, что сегодня театр для людей это не просто место отдыха, это самореализация. Поэтому я считаю очень важным сегодняшний фестиваль и очень важно, что именно в этом направлении работает партийный проект.

А для простых зрителей важно было, что они благодаря этому получили массу впечатлений от этого театрального многообразия. Прямо в саду местной библиотеки на свежем воздухе выпускники московского института культуры играли "Дачную пьесу" по Чеховским рассказам.

Светлана Вишнякова, актриса Молодёжного экспериментального театра-мастерской им. Н. Скорика (г. Москва):

- Природа очень помогает вжиться в роль, так как это сам цикл, сама тематика "Дачных рассказов". Действительно, ты погружаешься в атмосферу целиком и полностью.

Чуть дальше, в местном ДК зрители смотрели знаменитый спектакль Пермского театра "У Моста" "Ханума", а на самой реке Обве расположилась самая необычная театральная площадка.

Ну а здесь, на живописном берегу реки расположилась античная площадка. Здесь идет спектакль, который называется "Лисистрата", его написал Аристофан в 411 году до нашей эры. Лисистрата - это женщина, которая смогла остановить войну между Афинами и Спартой.

Сам фестиваль двухдневный. В воскресенье всё на тех же площадках выступили любительские театральное коллективы и не только драматические, но и кукольные.