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Фестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержку →
Новости культуры. Пермь. Выпуск от 09.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. В выпуске:
- фестиваль "Театральная пестрядь" в пос. Ильинский;
- гость студии Евгений Тверетинов.
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