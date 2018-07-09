Новости культуры. Пермь. Выпуск от 09.07.2018 г.

Прикамские стражи порядка присоединились к всероссийской акции Чекань за наших! Вслед за своими коллегами из разных регионов страны сотрудники различных подразделений Главного управления МВД России по Пермскому краю приняли участие во флешмобе в поддержку национальной сборной по футболу, который проходит в период чемпионата мира.