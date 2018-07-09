«Танец слонов» - кульминация «Небесной ярмарки»

В Кунгуре завершился недельный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка". Впервые за последние годы погода словно подстроилась под нужды пилотов и позволила им показать себя и свои впечатляющие летательные аппараты во всей красе.

Для любителей - воздушный шар, а на языке профессионалов - аэростат. Артур как раз капитан такого. Поляк на небесной ярмарке впервые. Условия для полетов здесь, говорит, не самые простые, но ведь так даже интереснее.

Артур Джешковский, пилот аэростата (Польша):

- Впечатления очень отличные. Здесь нам очень понравились хорошие люди, очень теплые, такие гостеприимные.

24 шара собрала "Небесная ярмарка 2018". Часть экипажей участвовала в соревнованиях, у других - вольная программа, то есть поднимали в открытое небо всех желающих. Кто взлетел впервые, получает своеобразный титул - граф, и приписку по месту посадки. Получается, например, граф Кунгурский.

Андрей Вертипрахов, президент федерации воздухоплавательного спорта Пермского края:

- Очень повезло с погодой, интересная роза ветров. Удивительные полеты. 33 задания - это очень много для нашего мероприятия. Ну и вообще, в целом, мы рады, что нам подарили 2 аэростата.

Закрытие фестиваля, пожалуй, самая зрелищная его часть. 18 тысяч гостей поднимают головы кверху, когда над стадионом начинает пролетать малая авиация. В сумерках артисты файер-шоу рассказывают легенду о том, как был добыт первый огонь.

Поля вокруг Кунгура сплошь и рядом усеяны своеобразными воронками. Наука давно доказала - это карстовые провалы. Но местные жители верят и любят легенду о том, что это следы доисторических слонов. Уже в полной темноте все легенды переплетаются с реальностью, а в небе начинается "Танец слонов".

Под купола шаров врываются языки пламени, и аэростаты и правда, будто бы начинают танцевать, то поднимаясь, то опускаясь вниз. Будто бы гигантское животное переступает с ноги на ногу, отсюда и название "Танец слонов". Посмотреть на него съезжаются со всей России, аплодируют, присвистывают, садят голоса, наполняются эмоциями.

Алена Бисерова:

- "Танец слонов" очень крутой. Просто у эмоции у меня зашкаливают! Я не могу! Голос весь проорала. Очень круто! Я ни разу не пожалела, что поехала на "Небесную ярмарку".

Гости сделали тысячи снимков, лучшие фото расскажут тем, кто не был, что пора, а кто был на "Небесной ярмарке", что нужно обязательно вернуться.