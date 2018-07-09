Пермяки решили, как будет выглядеть новая эспланада
Пермяки решили, как будет выглядеть новая эспланада. Более 7,5 тысяч проголосовавших на портале "Управляем вместе". Напомним, что здесь на свой вкус можно было выбирать даже мелочи - например, дизайн урн или материал, из которого стоит сделать скамейки. Все предложения будут учтены при реализации «обновленной» концепции реконструкции эспланады.
Ну а на подведении итогов голосования, которое случилось на уходящей неделе, кое-что уже даже показали. На небольшом пока макете. Всего 2 на 3 метра. В рамках мероприятия впервые был представлен макет будущей эспланады размером 2 на 3 метра.
Виктор Щепалкин, зав.кафедрой архитектуры УрФ РАЖВЗ:
- Выбрано направление парка. То есть, перед зданием ЗС площадь административная, она выделяется рельефом и смотровыми площадками, с которых можно обозреть активную парковую зону, которая завершается амфитеатром.
Теперь о том, как голосовали пермяки. Вариант "положусь на мнение эксперта" был не особо популярен. Кликнувших на него не так много. Почти по всем вопросам люди старались дойти до всех тонкостей и нюансов. Например, самыми популярными деревьями, которые предложено высадить на эспланаде стали яблоня, сибирская ель и дерен белый. Определились пермяки и с внешним видом фонарей, вариантами подсветки деревьев и даже формой качелей. И практически единогласно решили, что на эспланаде необходимы смотровая и детская площадки.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
- Наша задача сейчас - подвести итоги, принять решение, и несмотря на то, что проектирование уже идет, у нас есть возможность внести изменения. Поэтому то, что предложено жителями края, должно быть реализовано и в максимально короткие сроки.
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