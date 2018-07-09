Пермяки решили, как будет выглядеть новая эспланада. Более 7,5 тысяч проголосовавших на портале "Управляем вместе". Напомним, что здесь на свой вкус можно было выбирать даже мелочи - например, дизайн урн или материал, из которого стоит сделать скамейки. Все предложения будут учтены при реализации «обновленной» концепции реконструкции эспланады.

Ну а на подведении итогов голосования, которое случилось на уходящей неделе, кое-что уже даже показали. На небольшом пока макете. Всего 2 на 3 метра. В рамках мероприятия впервые был представлен макет будущей эспланады размером 2 на 3 метра.

Виктор Щепалкин, зав.кафедрой архитектуры УрФ РАЖВЗ:

- Выбрано направление парка. То есть, перед зданием ЗС площадь административная, она выделяется рельефом и смотровыми площадками, с которых можно обозреть активную парковую зону, которая завершается амфитеатром.

Теперь о том, как голосовали пермяки. Вариант "положусь на мнение эксперта" был не особо популярен. Кликнувших на него не так много. Почти по всем вопросам люди старались дойти до всех тонкостей и нюансов. Например, самыми популярными деревьями, которые предложено высадить на эспланаде стали яблоня, сибирская ель и дерен белый. Определились пермяки и с внешним видом фонарей, вариантами подсветки деревьев и даже формой качелей. И практически единогласно решили, что на эспланаде необходимы смотровая и детская площадки.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

- Наша задача сейчас - подвести итоги, принять решение, и несмотря на то, что проектирование уже идет, у нас есть возможность внести изменения. Поэтому то, что предложено жителями края, должно быть реализовано и в максимально короткие сроки.