Прогуляться по Красной и Зеленым линиям Перми можно группами и в одиночку
Пермяков приглашают на бесплатные экскурсии по Красной и Зеленой линиям. Заявки принимают в течение всего лета.Прогулки с опытными экскурсоводами проводятся для организованных групп от 15 человек.
Зеленая линия объединяет в себе ключевые истории, культурные, архитектурные объекты из прошлого, а Красная линия – это попытка почувствовать город через знаменитых людей, которые жили долгое или непродолжительное время и оставили свой след в истории нашего города.
Совершить экскурсию можно самостоятельно и в любое удобное время. Цветовая разметка на тротуарах позволяет быстро сориентироваться на маршруте, а информационные стенды рассказывают о наиболее примечательных местах.
Все подробности есть на сайте проекта.
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