«Длинные истории Перми» украсят собой 16 городских объектов

В Перми стартовал отбор проектов российских художников, которым было бы интересно поработать с необычным форматом фестиваля «Длинные истории Перми».

В этом году участники украсят инсталляциями тысячу погонных метров забора. Уже подготовлены 16 объектов. Среди них, например, забор вокруг Городской станции переливания крови и бетонное ограждение на площади Восстания.

В своих работах граффитчики постараются ответить на вопрос: «А что за забором?». Результаты творчества должны появиться к концу июля.