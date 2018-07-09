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«Длинные истории Перми» украсят собой 16 городских объектов
В Перми стартовал отбор проектов российских художников, которым было бы интересно поработать с необычным форматом фестиваля «Длинные истории Перми».
В этом году участники украсят инсталляциями тысячу погонных метров забора. Уже подготовлены 16 объектов. Среди них, например, забор вокруг Городской станции переливания крови и бетонное ограждение на площади Восстания.
В своих работах граффитчики постараются ответить на вопрос: «А что за забором?». Результаты творчества должны появиться к концу июля.
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