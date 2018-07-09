Россия - Хорватия: Поражение, за которое не стыдно!

Впервые в своей истории сборная России в четвертьфинале мирового первенства.В субботу за право оказаться в четверке лучших футбольных команд планеты наши футболисты сразились с хорватами.

Пермские болельщики за ходом сочинского матча следили в переполненной фан-зоне стадиона «Юность». Каждый, кто видел игру, стал свидетелем исторического момента. Сборная России впервые в своей истории играла в четвертьфинале мирового первенства. На этом рубеже 3 раза останавливалась сборная Советского Союза. И только один раз команда прошла дальше. В 1966 году советские футболисты заняли четвертое место на Чемпионате Мира. Российская же сборная вообще ни разу не выходила из группы. А тут забрались дальше, чем могли представить даже в самых смелых мечтах. Понятно, что в такой ситуации эмоции зашкаливали даже в тысячах километров от Сочи.

Россияне и хорваты выдали великолепный матч. Основное и дополнительное время победителя не выявили. В серии же послематчевых пенальти удачливее оказались хорватские футболисты. Они играют в полуфинале. Сборная России готовится к следующим матчам. Впереди - отборочный цикл к Чемпионату Европы 2020 года. Первые игры - уже в марте следующего года. За которыми, естественно, будут следить и пермские болельщики. Которые вместе со всей страной поверили в команду и сейчас согласны с одним из первых воскресных заголовков «Это было здорово, команда. Поражение, за которое не стыдно!»