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Быть или не быть новому школьному пристрою - решат жители

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Создание дополнительных школьных мест в Перми – десятки новых должны появиться в школе № 116. Площади здесь планируют расширить за счет пристроя. Однако идея неожиданно столкнулась с противодействием – пошли слухи, что будущая новостройка никакого отношения к школе иметь не будет. Что правда, а что нет?

116-я школа в Мотовилихе и сквер возле неё – для пермяков места знаковые. Именно здесь проходили съемки про второклассника и второгодника Ивана Семёнова. Сегодня небольшой парк, окруженный по всему периметру пятиэтажками, с одной дорожкой и скамейками, – подходящее место, чтобы скрыться от летнего зноя. На кадрах из фильма за школьным забором только-только высаженная аллея, деревца еще маленькие, поэтому их почти не видно.

Когда поднялся вопрос об обновлении сквера, администрация района в первую очередь предложила людям высказаться. На встрече выяснилось, многих беспокоит, что вместо деревьев здесь вырасти что-нибудь капитальное.

- У нас официальная версия, что на правой стороне возможна постройка десятиэтажного дома.

Собравшихся успокоили: речь о жилой застройке не идет, наоборот, необходимо сохранить зеленую зону, при этом построить площадки для занятия спортом, а также решить задачу с расширением учебного заведения.

Ирина Чекмарева, и.о. директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116» г. Перми:

- У нас сегодня записано в школу 155 первоклассников и 40 человек стоят в очереди, это жители нашего микрорайона.

В Перми в грядущем учебному году более двух тысяч школьников получат возможность обучаться в новых зданиях школ № 42 и № 59 в Свердловском и Дзержинском районах.

42 получит новый вектор развития. Например, ребята будут обучаться организации торговых предприятий, это как пример. Здесь же появятся спортивные площадки, ну и старый фасад будет обновлен, работы уже начались.

Также полным ходом идет реконструкция сквера имени Розалии Землячки. Похожая картина в сквере Авиаторов.

Возле 116-й почти нечего не менялась со дня основания школы, но перед тем, как что-то создавать, решено собрать рабочую группу из активных граждан.

Юлия Овсянникова, начальник департамент социальной политики администрации города Перми:

- Сейчас задача рабочей группы, которую мы предлагаем собрать, как раз все эти мнения услышав, решить проблемы и переполненности школы, обустройство микрорайона и получения комплексного места отдыха для жителей с сохранением сквера.

И подобная встреча с горожанами не последняя.

Светлана Пылаева, старшая по дому по улице Студенческая, 3:

- Все нужно досконально проверить, взвесить, обосновать. Такие встречи нужны и очень эффективны, так как нам важна информированность.

Место для отдыха, спорта и новый учебный корпус – задача глобальная. Окончательное решение по всем изменениям будет приниматься жителями, а администрация его поддержит.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 09.07.2018 в 10:24 в рубрике - Вести Пермь

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