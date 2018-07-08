«Вести Пермь. События недели». Выпуск от 07.07.2018 г.
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 01.07.2018 г.
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В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 01.07.2018 г.
|08.07.2018 в 18:00
|06.07.2018 в 18:30
|06.07.2018 в 17:42
|06.07.2018 в 17:12
|06.07.2018 в 16:54
|06.07.2018 в 21:31
|06.07.2018 в 17:42
|06.07.2018 в 12:42
|06.07.2018 в 11:28
|06.07.2018 в 10:41
«Вести Пермь. События недели». Выпуск от 07.07.2018 г.
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