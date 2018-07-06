Борт 886 приземлился в Анталии

Как стало известно, борт 886 "Пермь - Анталия" турецкой авиакомпании Аннур Эйр приземлился в аэропорту прилета. Об этом нам сообщил представитель центрального агентства воздушных сообщений.

Напомним, сегодня утром борт вылетел из Перми, но из-за технической неполадки сел в аэропорту города Казани. На борту в этот момент находилось 214 пассажиров. Представители авиакомпании сообщили встревоженным пермякам, что возникли технические неполадки. После нескольких часов ожидания самолет починили. Пассажиры прошли регистрацию и таможню повторно, хотя и опасались лететь дальше.