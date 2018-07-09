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← «Вести Пермь. События недели». Выпуск от 07.07.2018 г.

Балконы - убийцы


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На балкон выходить если и не запрещается, то крайне не желательно. Так одна из пермских управляющих компаний отреагировала на ЧП, когда жилец рухнул вниз вместе с конструкцией. Это вместо ремонта. Дело в том, что некоторые балконы представляют головную боль именно для коммунальщиков, а не для жильцов.

- Да конечно. Я боюсь. Я вот уже что тут достану, то и достаю.

Лариса Плотникова боится выходить на балкон, даже чтобы снять белье. В июне с 3 этажа ее дома на улице Адмирала Пирожкова сорвался мужчина. Виталия подвели перила. Трещиной позвоночника отделался чудом. Людмила видела и как сорвался мужчина, и как после этого специалисты делали замеры балкона и установили все на прежние места.

- Выглядит как новое?

- Да нет. Они его обратно и поставили.

Фотоотчет происшествия тут же появился в соцсети. В ответ от УК посыпались не разъяснения, а угрозы. Ну, а после – настоятельные рекомендации не выходить на аварийные балконы.

Денис Тюрин:

- Звонили неоднократно, что на балкон выходить нельзя. Потом угрозы были по поводу того, что публиковал в группе. Просто говорил – не нужно больше писать.

Об инциденте, который произошел здесь в июне, уже ничего не говорит. Балкон якобы отремонтирован, да и ограждение стоит на своем законном месте.

Какие балконы аварийные, люди гадают до сих пор. Проверять опытным путем боятся, а экспертиза стоит денег. Правда, это относится к тем балконам, которые «самовольно» обшиты и застеклены, поэтому являются частной собственностью. А вот ответственность за «голые» перила все-таки несет управляющая компания.

Наталья Русакова, практикующий юрист:

-

Сколько времени не выходить на балконы и что с этим делать дальше, нашей съемочной группе ответить в «Водолее» не смогли.

- Все, пожалуйста, на выход. Мне вызвать охрану? Я не хочу давать комментарии.

- Вообще?

- Вообще.

Впрочем, жильцы задумываются и об экспертизе дома, чтобы его признали аварийным. Говорят, крыша течет и трещины на стенах. Достоянием этого подъезда стала дыра в стене.

- Укладка в один кирпич. И, пожалуйста, у меня рука до плеча дошла.

За экспертизу придется заплатить около 300 тысяч рублей из своего кармана. Но этой суммы можно избежать, говорят юристы, если более 50 % жильцов окажутся социально незащищенными.

Ну, а Виталия, упавшего с 3 этажа, уже выписали из больницы. К привычной жизни он сможет вернуться через пару месяцев.

- Страшно на балкон выходить?

- Да нет уже.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 09.07.2018 в 10:01 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь. События недели». Выпуск от 07.07.2018 г.

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