Балконы - убийцы

На балкон выходить если и не запрещается, то крайне не желательно. Так одна из пермских управляющих компаний отреагировала на ЧП, когда жилец рухнул вниз вместе с конструкцией. Это вместо ремонта. Дело в том, что некоторые балконы представляют головную боль именно для коммунальщиков, а не для жильцов. - Да конечно. Я боюсь. Я вот уже что тут достану, то и достаю. Лариса Плотникова боится выходить на балкон, даже чтобы снять белье. В июне с 3 этажа ее дома на улице Адмирала Пирожкова сорвался мужчина. Виталия подвели перила. Трещиной позвоночника отделался чудом. Людмила видела и как сорвался мужчина, и как после этого специалисты делали замеры балкона и установили все на прежние места. - Выглядит как новое? - Да нет. Они его обратно и поставили. Фотоотчет происшествия тут же появился в соцсети. В ответ от УК посыпались не разъяснения, а угрозы. Ну, а после – настоятельные рекомендации не выходить на аварийные балконы. Денис Тюрин: - Звонили неоднократно, что на балкон выходить нельзя. Потом угрозы были по поводу того, что публиковал в группе. Просто говорил – не нужно больше писать. Об инциденте, который произошел здесь в июне, уже ничего не говорит. Балкон якобы отремонтирован, да и ограждение стоит на своем законном месте. Какие балконы аварийные, люди гадают до сих пор. Проверять опытным путем боятся, а экспертиза стоит денег. Правда, это относится к тем балконам, которые «самовольно» обшиты и застеклены, поэтому являются частной собственностью. А вот ответственность за «голые» перила все-таки несет управляющая компания. Наталья Русакова, практикующий юрист: - Сколько времени не выходить на балконы и что с этим делать дальше, нашей съемочной группе ответить в «Водолее» не смогли. - Все, пожалуйста, на выход. Мне вызвать охрану? Я не хочу давать комментарии. - Вообще? - Вообще. Впрочем, жильцы задумываются и об экспертизе дома, чтобы его признали аварийным. Говорят, крыша течет и трещины на стенах. Достоянием этого подъезда стала дыра в стене. - Укладка в один кирпич. И, пожалуйста, у меня рука до плеча дошла. За экспертизу придется заплатить около 300 тысяч рублей из своего кармана. Но этой суммы можно избежать, говорят юристы, если более 50 % жильцов окажутся социально незащищенными. Ну, а Виталия, упавшего с 3 этажа, уже выписали из больницы. К привычной жизни он сможет вернуться через пару месяцев. - Страшно на балкон выходить? - Да нет уже.

Марина Печенова