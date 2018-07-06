Назначены руководители МВД и Следственного комитета Пермского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителей МВД и Следственного комитета Пермского края.

Главным полицейским Прикамья стал теперь уже бывший руководитель МВД по Оренбургской области Михаил Давыдов, а следственное управление возглавил пермяк Сергей Сарапульцев.

О Михаиле Давыдове известно, что ему 55 лет, он проходил службу в Москве, а с 2007-го по 2011-й годы работал в МВД по Пермскому краю.

Сергей Сарапульцев после окончания Пермского государственного университета трудился в органах прокуратуры. В 2009-м году был назначен заместителем руководителя краевого Следственного комитате.

Также Президент назначил своим указом Андрея Юмшанова новым прокурором Пермского края.