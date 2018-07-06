Пассажиры рейса 1886 до Анталии вылетели из Казани
Стало известно, что самолет, который вылетел сегодня ночью из Перми в Анталию, но экстренно приземлился в Казани, все-таки продолжил свой путь.
Лайнер вынужденно приземлился сегодня в Казани. Пассажир Александр Трофимов рассказал порталу 59.ru, что через несколько минут после взлета экипаж сообщил о возникших проблемах с автопилотом. Его попытались перезагрузить, но потом приняли решение сесть.
В салоне находилось около 200 человек, много детей.Несколько часов все они просидели в аэропорту Татарстана, хотя должны были прибыть в Турцию еще в 7:10 утра.
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