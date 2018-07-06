«Крымские мотивы» в Горьковке

В Пермской краевой библиотеке имени Горького открылась персональная выставка художника Сергея Подреза под названием "Крымские мотивы". Все картины, начиная с 90-х годов, посвящены уникальной природе и архитектуре полуострова.

В самых ранних работах, еще будучи учеником, Сергей Подрез изображает пейзажи. Сейчас художник пишет портреты, натюрморты. В последние годы увлекается архитектурой Крыма.

Сергей Подрез, художник:

- Меня восхищает архитектура - тихая музыка. Меня покорил своей красотой театр в Севастополе, своей архитектурой и самобытностью.