«Крымские мотивы» в Горьковке
В Пермской краевой библиотеке имени Горького открылась персональная выставка художника Сергея Подреза под названием "Крымские мотивы". Все картины, начиная с 90-х годов, посвящены уникальной природе и архитектуре полуострова.
В самых ранних работах, еще будучи учеником, Сергей Подрез изображает пейзажи. Сейчас художник пишет портреты, натюрморты. В последние годы увлекается архитектурой Крыма.
Сергей Подрез, художник:
- Меня восхищает архитектура - тихая музыка. Меня покорил своей красотой театр в Севастополе, своей архитектурой и самобытностью.
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