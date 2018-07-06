С 55-летним юбилеем ПНИТИ поздравили представители правительства и депутатского корпуса

55 лет научному центру, в свое время созданному для разработки и производства самой современной техники. Речь о известном каждому пермяку ПНИТИ, в свое время – закрытом, сегодня - более свободном.

В обработке у Арсения двухметровая труба, которая станет частью нефтяного оборудования. Арсений – один из молодых и перспективных работников Пермского научно-исследовательского технологического института. Приняли, обучили, поставили к станку.

Арсений Порошин, токарь:

- В шестнадцатом году я пришёл учеником, здесь же обучился, и сейчас работаю!

Изделия, которые сходят со станков, нуждаются и в покраске. И одно из последних приобретений предприятия – окрасочно-сушильная камера. Принципиально новая установка, говорят специалисты, в частности для окружающей среды безвредна.

- Система фильтрации обеспечивает полностью очистку воздуха, который выбрасывается в атмосферу, так что камера эта экологически чистая, плюс обеспечивается микроклимат при покраске.

А это испытания в полях, если точнее под землёй, на глубине в 400 метров. Детище ПНИТИ – мобильная буровая установка – доказывает свою состоятельность специалистам.

Грамотные кадры, собственные разработки, растущая выручка и стабильный спрос – есть о чём рассказать сегодня, в день, когда предприятие отмечает юбилей.

Праздничное настроение начинается уже на проходной, здесь всё напоминает о том, что 55 лет назад, в 1963 году институт был создан для решения важных задач, например, для освоения производства современной техники.

По этому поводу – праздничное собрание сотрудников предприятия, некогда закрытого, а сейчас более доступного, но продолжающего работать и на военные нужды, например, создавая элементы для ракет.

Юрий Трапезников, генеральный директор АО ПНИТИ:

- Это наконечники и сопла, где температура достигает нескольких тысяч градусов, и вот это вот сопло должно определённое время выдержать без разрушений.

Если праздник – значит, гости. Руководители пермских предприятий, представители правительства и депутатского корпуса.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы:

- У этого предприятия большое будущее, есть омоложение коллектива, есть стабильная выплата заработной платы, она чуть выше даже, чем средняя по городу Перми, есть новые наработки.

Что касается подарков, Юрий Уткин вручил ПНИТИ символические часы, которые так же посвящены юбилею – 230-летию первого заседания Пермской городской Думы.