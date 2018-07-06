«Натали Турс» заявила о начале выплат компенсаций.

Напомним, накануне туристическая компания«Натали Турс» аннулировала все оплаченные туры до 30 сентября. По данным пермской гильдии риелторов, в Перми договоры с этим туроператором заключили около сотни туристов. Речь идет о чартерных рейсах в 4 страны: Испанию, Италию, Грецию и Турцию.

Туристы со всей страны активно обращаются в ассоциацию «Турпомощь», однако специалисты пояснили – обращаться нужно напрямую в «Натали Турс». И сегодня здесь появилось объявление: туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации могут воспользоваться авиабилетами и оформленными визами. Также предложен вариант гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период. То есть, как заявляют в компании, их клиенты могут отправиться в отпуск позже.

И третий вариант – получить деньги. Накануне на прямые финансовые выплаты было направлено 800 тысяч рублей. Достаточно ли этого, пока не ясно, поскольку еще не известно точное количество туристов, которых коснулись финансовые проблемы «Натали Турс».

Владимир Воробьев, президент компании "Натали Турс":

- Мы работаем над тем, чтобы все туристы, попавшие в эту ситуацию, так или иначе, получили от нас компенсацию в полном объеме. Будут предложены разные механизмы получения компенсации, в том числе неденежные. Будут различные механизмы компенсации. Часть клиентов будет ждать, пока в компании нормализуется финансовая ситуация и появится возможность отправлять туристов на отдых по текущим программам, не подвергая их риску.