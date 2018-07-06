Отстоять права на «права»

Неожиданная жалоба поступила в аппарат уполномоченного по правам человека. Суть в том, что получить водительские права в Перми некоторые не могут, потому что невозможно – речь о маломобильных гражданах. Условий в городе-миллионнике нет. Точнее, не было, пока не нашелся человек, способный свои права отстоять.

Игорь Фархутдинов:

- Сначала выжимаем сцепление, потом включаем первую передачу, а затем медленно давим на газ.

Свои знания Игорь впервые пробует на практике, правда, при выключенном зажигании – водительского удостоверения у молодого человека нет, но есть мечта – мечта быть мобильным и свободно передвигаться, несмотря на инвалидность.

Игорь Фархутдинов:

- Я на ноги мало надеюсь, вдруг аварийная ситуация, мне нужна машина с ручным управлением – газ, тормоз, а если механическая коробка, то и сцепление – это все на руле.

С твердым решением сдать на права Игорь начал изучать правила дорожного движения, решать билеты и параллельно искал автошколу, в которой смог бы пройти обучение. Выяснилось, что в городе-миллионнике таких нет.

Информация о получении водительского удостоверения людям с инвалидностью именно в Перми в СМИ тиражировалась около 3 лет назад. Тогда в своих публикациях журналисты упоминали автошколу «Автомир», говоря, что Всероссийское общество инвалидов передало ей на баланс два автомобиля с ручным управлением

Сегодня в автошколе заявили – инвалидов водить машину не обучаем за неимением самой машины.

- Поменялись правила сдачи в ГАИ, что для инвалидов такая машина должна быть по-другому оборудована, она должна быть на автоматической коробке.

Правда, в Госавтоинспекции о новых правилах не слышали – к учебным автомобилям они предъявляют все те же требования. Более того, в крае работает две автошколы в Кунгуре и Лысьве, где такие машины есть.

Алексей Трясцын, врио начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Управления МВД РФ по городу Перми:

- Учебный автомобиль для людей с ограниченными возможностями – с ручным управлением. За последние два года прошли обучение 6 человек, двое сейчас проходят обучение.

Возможности поехать в другой город у Игоря нет. В отчаянии он обратился к пермским властям, омбудсмену, даже написал письмо президенту. И дело пошло.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:

- Считаю, что министерство образования Пермского края в подведомственных учреждениях профессионального образования должно посмотреть на всю эту сетку и услугу для людей с инвалидностью в разных территориях Пермского края на базе средних профессиональных образовательных организаций должно создать.

Пока же пермская некоммерческая организация «Новый опыт» взялась набрать группу из тех, кто, как и Игорь, мечтает водить. Обучение обещали сделать бесплатным. Однако сдавать экзамен, хоть и на специальном авто, придется по всем правилам, без поблажек. Но вряд ли это остановит Игоря, который каждый день преодолевает массу преград, в том числе и над собой.