Из Перми в войска впервые отправились будущие бойцы научных рот
«Прощание славянки» здесь, на плацу краевого сборного пункта, звучит по нескольку раз в день, только во время призыва. Евгений Базитов, выпускник аэрокосмического факультета Пермского политехнического университета, слушает композицию впервые так внимательно. Уже через двое суток он прибудет к месту своей службы – в войска связи.
Евгений Базитов, новобранец:
- Прогресс не стоит на месте, все больше требуется научной работы, с тяжелой техникой, программировать ее. Поэтому, мне кажется, все это будет и в дальнейшем развиваться.
Им выдают стандартное обмундирование, но среди других новобранцев они выделяются и возрастом – как правило, в научные роты отбирают в 22-23 года, и образованием - за плечами у каждого «технический» ВУЗ, как минимум, плюс работа по специальности не меньше года. И самое главное – в ряды вооруженных сил они пришли добровольно.
Павел Захаров, капитан 3 ранга (г. Санкт-Петербург):
- Заниматься они будут исключительно исследованиями перспективных разработок, в частности для ВМФ. Причем, условия там вполне достойные для службы и для жизни.
Научные роты были созданы в 2014 году приказом Министра обороны, по поручению Президента Российской Федерации. Каждая из них прикреплена к профильным производственным предприятиям отечественного оборонно-промышленного комплекса. Они есть и на флоте, и в пехоте, и даже в военно-космических войсках.
Здесь, на плацу пермского краевого сборного пункта, сегодня представлена вся техника, начиная от артиллерии и пехоты и заканчивая авиацией. Но нет самого главного – эмблемы научных рот, поскольку она еще не придумана.
Ну а сама призывная компания в Пермском крае подходит к концу. Традиционно регион должен поставить в ряды вооруженных сил Российской Федерации больше трех тысяч новобранцев. «Научный призыв» проходит впервые.
Максим Ларионов, начальник отдела призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края:
- Город Москва, город Санкт-Петербург, город Воронеж, город Красногорск – в данные высшие военные учебные заведения для занятия научной работой в интересах вооруженных сил Российской федерации.
Последний эшелон с новобранцами уходит 11 июля с территории краевого сборного пункта.
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