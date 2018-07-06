Глава региона посетил Кудымкар с рабочим визитом

Работу сразу двух проектов в Кудымкаре накануне оценил губернатор края. Речь о «Новой поликлинике», основная цель которой сократить, а затем и вовсе ликвидировать ожидание пациентов в очереди, и «Комфортной городской среде», здесь название говорит за себя.

С возрастом, признается Светлана Бисерова, в больницу приходится ходить все чаще. Правда, теперь в очередях не сидит – дома узнает время и дату очередного посещения врача.

Светлана Бисерова, житель г. Кудымкара:

- Сейчас более-менее стало свободнее попасть к терапевту. Можно записаться по телефону или через интернет.

Окружная поликлиника сегодня входит в проект «Новая поликлиника».

А это – открытые кабинет неотложной помощи и доврачебный кабинет. Это в том числе позволило сократить ожидание пациента на прием у терапевта с трех до одного дня.

- Кабинет доврачебный помогает?

- Помогает. Разгружает врачей в первую очередь. И меньше работы врачам, и пациент идет к врачу с уже готовыми анализами, с полным обследованием.

Во время рабочей поездки губернатор края Максим Решетников оценил работу проекта, в том числе вопросы с узкими специалистами. Руководство больницы в ближайшее время в штат примет еще 5 врачей по программе «Земский доктор». Помимо этого планируют большой ремонт.

Сергей Лопатин, главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»:

- Буквально к 1 октября мы проведем ремонтные работы в проекте «Новая поликлиника», и у нас уже будет новое лицо, у нашей поликлиники.

Также губернатор оценил реализацию программы «Формирование комфортной городской среды». С ее помощью к 80-летнему юбилею города преобразилась центральная площадь.

На данный момент работы на городской площади практически полностью закончены. На 70 % ее поверхности уложен асфальт. День города люди встретят уже здесь. Все действие будет происходить на обновленной сцене.

Кроме того, совсем другим стал парк имени Кривощекова, открытый сегодня. Для отдыха горожан установлены детская и спортивная площадки, летняя эстрада. Как отметил губернатор, работа на этом не закончена.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

- У нас же есть портал «Управляем вместе», где мы основные инициативы выносим на обсуждение. Наша программа, может быть, началась в прошлом году, но ни в прошлом, ни в этом, ни в следующем не закончится. Да, она будет продолжаться, и мы из года в год будем делать-делать-делать, постепенно.

Значимость реализуемых проектов можно было увидеть на встрече главы региона с ветеранами, где главные вопросы были по благоустройству и здравоохранению.