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Успеть к началу учебного года
Ход строительства новых школ в Перми сегодня проинспектировали, речь сразу о двух площадках - новых корпусах школ № 42 и № 59. Оба корпуса – тысячники, то есть сразу на тысячу учащихся, рабочих здесь – немногим меньше.
Валерий:
- Во-первых, я жду, что в новой школе будет красиво, но это так и будет, скорее всего.
И в этом нет сомнений, снаружи корпус 42-й школы почти готов. Валерию предстоит еще два года учебы, которые и пройдут в новом здании, с новой начинкой.
Наталья Наугольных, директор школы № 42 г. Перми:
- В нашей школе дети получат представление о профессиях, связанных с сервисом: автодело, парикмахерское искусство, кулинарный бизнес.
На строительной площадке сегодня глава города Дмитрий Самойлов. И такие визиты теперь будут регулярными, чтобы строители не расслаблялись, а помещения быстрее стали походить на учебные классы.
Вот в этом кабинете все уже вполне очевидно, он практически готов. На специальный подиум встанет демонстрационный стол, там будут парты, доска, таблица Менделеева, профессиональная вытяжка. И это будет кабинет химии.
В новом корпусе 59-й школы на Парковом строители утверждают, что нужно еще две недели интенсивной работы – и можно начинать получать разрешения на ввод. Оба новых корпуса – тысячники, то есть на тысячу учащихся, с шестиметровой ширины коридорами, огромными спортзалами и количеством кабинетов больше сорока.
Сильванера Антонова, директор школы № 59 г. Перми:
- Ведем набор в специализированные классы по шести направлениям: это энерго-, эко-классы, также в старших классах планируем создание совместных классов с «РусГидро».
Школьное обновление в Перми началось в 2015 году. Новый корпус Дягилевской гимназии, затем с нуля построили «Мастерград», капитально отремонтировали 112 и 114 школы. Каждое учебное заведение сдавалось точно к началу учебного года.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми:
- 59-я – уровень готовности высокий. 42-я – новый корпус-тысячник, уровень готовности ниже, чем в 59-й. При этом по сравнению с прошлой проверкой отставание сокращается, поэтому подрядчик должен сделать все, чтобы школа 1 сентября открыла свои двери.
Чтобы в результатах не было сомнений, количество рабочих увеличили и там, и там, теперь на стройках занято 300 человек.
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