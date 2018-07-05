Пермяков приглашают на литературные экскурсии по родному городу
"В лампаде камских вод" - поэтическая строчка Бориса Пастернака послужила прологом к пешеходной экскурсии, посвященной Каме. Маршрут начинается около центральной библиотеки имени Пушкина.
Первая остановка в сквере возле Пермского театра оперы и балета. Здесь речь идет о Борисе Пастернаке. Мы знаем, что в его романе "Доктор Живаго" образом юрятинской читальни послужил дом Смышляева, который и находится напротив сквера.
Далее обращаем внимание на нынешнюю гостиницу «Центральная». Это здание, построенное с элементами конструктивизма в начале 1930-х, удостоилось множества поэтических метафор - «обитель муз», «ноев ковчег», «возвышенный дом». А все потому, что в годы Великой Отечественной войны приютило в своих стенах ярчайших деятелей советской культуры и искусства. Пермская семиэтажка стала домом для артистов Ленинградского театра оперы и балета, здесь останавливались многие знаменитые писатели, ученые, музыканты, художники. Арам Хачатурян писал балет «Гаянэ». Вениамин Каверина работал над второй книгой романа «Два капитана», Юрий Тынянов заканчивал роман «Пушкин» и написал несколько рассказов.
Конечно, нельзя пройти мимо здания, которое раньше называлось Королёвские гостиницы. В 1918 году свои последние дни провел Великий Князь Михаил Романов. А спустя 10 лет здесь останавливался Владимир Маяковский.
Двигаемся в сторону улицы Монастырской, у которой тоже богатая история. На углу примечаем двухэтажный особняк в стиле русского классицизма. Его построил в 1840-е годы председатель казённой палаты Василий Евграфович Вердеревский - дядя известного тогда поэта Евгения Вердеревского, который воспел Пермь в записках «От Зауралья до Закавказья».
И вот мы дошли до сквера Решетникова, здесь открывается прекрасный вид на Каму.«Пермь занимает удивительно счастливое место на Каме», – писал профессор Пермского университета Александр Генкель. И, кажется, река во все времена была полноправным участником городской жизни и исторических событий. Потому сквер Решетникова, разбитый на высоком камском берегу, до сих пор одно из любимейших мест прогулок пермяков.
Кира Будник:
- Очень интересно. Хотя мы жители города Перми, мы мало, на самом деле, знаем о своем городе.
Восхищался Камой и Антон Павлович Чехов. В Пермской губернии известный писатель бывал, можно сказать, трижды, если еще иметь ввиду его «свадебное» путешествие на кумыс с Ольгой Леонардовной в 1901 году. Ведь тогда плыли они на пермском пароходе в обществе пермяков и по Каме.
Заканчиваем нашепутешествие напротив дома купца Попова, где в 1812 году жил в ссылке государственный деятель Михаил Сперанский.
Экскурсия подходит к концу, она продлилась чуть больше часа. Но в центральной городской библиотеке им. Пушкина заготовлено для пермяков еще несколько литературных прогулок.
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