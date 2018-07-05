Пермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКС

За тем, как над Землёй пролетает Международная космическая станция, в Перми можно будет наблюдать с 12 июля до 1 августа. Об этом сегодня сообщили в пермском Планетарии.

Как говорят специалисты, МКС получится увидеть даже невооружённым глазом. А с помощью любительского телескопа можно будет даже разглядеть отдельные части станции.

Специалисты уверяют, что отличить МКС от других небесных объектов просто. Это - очень яркая «звезда», которая равномерно движется с запада на восток. Весь путь по звёздному небу занимает у неё около пяти минут.