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Пермский планетарий предлагает наблюдать за полетом МКС
За тем, как над Землёй пролетает Международная космическая станция, в Перми можно будет наблюдать с 12 июля до 1 августа. Об этом сегодня сообщили в пермском Планетарии.
Как говорят специалисты, МКС получится увидеть даже невооружённым глазом. А с помощью любительского телескопа можно будет даже разглядеть отдельные части станции.
Специалисты уверяют, что отличить МКС от других небесных объектов просто. Это - очень яркая «звезда», которая равномерно движется с запада на восток. Весь путь по звёздному небу занимает у неё около пяти минут.
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