Виновный в обрушении сцены у ДК Солдатова получил условный срок

Следственный комитет сегодня сообщил, что суд в Перми вынес приговор индивидуальному предпринимателю, виновному в падении уличной сцены у ДК Солдатова во время репетиции. ЧП случилось в мае прошлого года. Тогда пострадали семеро детей. Одна девочка 14-ти лет получила тяжелые травмы.

Бизнесмена, который распорядился не закреплять переднюю опору конструкции сцены к звуковым башням, из-за чего одна из них упала, судили по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Было допрошено более 70-ти свидетелей. Проведены осмотры места происшествия, изъяты и исследованы вещественные доказательства, сотни документов, проведено девять судебных экспертиз. В итоге суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.