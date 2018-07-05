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Виновный в обрушении сцены у ДК Солдатова получил условный срок
Следственный комитет сегодня сообщил, что суд в Перми вынес приговор индивидуальному предпринимателю, виновному в падении уличной сцены у ДК Солдатова во время репетиции. ЧП случилось в мае прошлого года. Тогда пострадали семеро детей. Одна девочка 14-ти лет получила тяжелые травмы.
Бизнесмена, который распорядился не закреплять переднюю опору конструкции сцены к звуковым башням, из-за чего одна из них упала, судили по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Было допрошено более 70-ти свидетелей. Проведены осмотры места происшествия, изъяты и исследованы вещественные доказательства, сотни документов, проведено девять судебных экспертиз. В итоге суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.
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