Обвиняемые в гибели грудного ребенка еще два месяца останутся под домашним арестом
Суд еще на два месяца продлил домашний арест фигурантам уголовного дела о гибели грудного ребенка. Ледяная глыба обрушилась на девятимесячного младенца в коляске 2 апреля. Девочку с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Спустя двое суток она скончалась.
На следующий день после ЧП в управляющей компании "Гарант" поясняли, что крышу почистили вовремя, а льдина упала с козырька балкона, который обязан был убрать сам хозяин квартиры. Тем не менее, Следственный комитет почти сразу задержал двух подозреваемых. Это - директор управляющей компании "Гарант" Алексей Рямов и его подчиненный, инженер Константин Ветров.
Сейчас обвиняемые признают свою вину частично. Ну, а дом на Маршала Рыбалко, 111, где случилась трагедия, продолжает обслуживать все та же управляющая компания "Гарант".
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