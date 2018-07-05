Губернатор края находится с рабочей поездкой в Кудымкаре

В Кудымкаре с рабочим визитом сегодня находится губернатор Пермского края Максим Решетников. В плане - посетить сразу несколько социальных объектов и посмотреть, как город готовится к 80-летнему юбилею. За поездкой следит наш корреспондент Дмитрий Буланов. Мы связались с ним по телефону.

Дмитрий Буланов, корреспондент:

- Глава региона Максим Решетников проинспектировал работы на центральной пощади Кудымкара и в парке им. Кривощекова. Площадь полностью заасфальтировали и построили новую сцену. Губернатор обсудил с главой Кудымкара дальнейшее благоустройство, в будущем планируют установить освещение. На площади жители встретят юбилей города, в парке Кривощекова также работы завершены. Установлены детские площади, места отдыха, установлено освещение и видеонаблюдение. Как отметили на встрече, это хороший подарок горожанам к предстоящему юбилею. Эти два объекта реализуются по программе "Формирование комфортной городской среды".

- С утра губернатор посетил вашу больницу, какие заявления прозвучали там, что посмотрели?

Дмитрий Буланов, корреспондент:

- На встрече с главой региона главврач Коми-пермяцкой окружной больницы отчитался, что в рамках проекта "Новая поликлиника" удалось сократить время ожидания пациентов на прием к терапевту. Открыли доврачебный кабинет, увеличилась доля записанных через интернет. В этом году на ремонт поликлиники будет направлено около 10 млн рублей, а с сегодняшнего дня начал работу новый вертолет, который поступил на вооружение санавиации недавно. В нем самое современное оборудование, ему нет аналогов в крае. Только что вертолет принял на борт тяжело больного пациента, которого доставят на лечение в Пермь.