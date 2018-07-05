Акционерное общество «ПНИТИ» празднует 55-летний юбилей

Пермский научно-исследовательский технологический институт празднует юбилей. 55 лет исполнилось предприятию, которое было организовано в 1963 году для освоения производства современной техники. В 2018 году институт занимается выпуском как гражданской, так и военной продукции, например элементов для ракет.

Юрий Трапезников, генеральный директор АО "ПНИТИ":

- Это наконечники и сопла, где температура достигает нескольких тысяч градусов. Вот это сопло должно определённое время выдержать без разрушений. Сначала это было опытное производство, сейчас уже продукция идёт на комплектацию на заводы.

Вообще, направления, в которых работает предприятие, кроме военного, это машиностроение, топливно-энергетический комплекс, горно-шахтное и строительное оборудование. При этом сегодня на предприятии стараются брать на вооружение современные разработки. Одна из последних - окрасочно-сушильная камера, которая работает без вреда для окружающей среды.

Сергей Перцев, главный металлург АО "ПНИТИ":

- Сюда ни пыль никакая, ни мусор не попадают, при этом система фильтрации обеспечивает полностью очистку воздуха, который выбрасывается в атмосферу. Так что камера эта экологически чистая, при этом обеспечивается микроклимат при покраске.