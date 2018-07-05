← Новости культуры. Пермь. Выпуск от 05.07.2018 г.
Акционерное общество «ПНИТИ» празднует 55-летний юбилей
Пермский научно-исследовательский технологический институт празднует юбилей. 55 лет исполнилось предприятию, которое было организовано в 1963 году для освоения производства современной техники. В 2018 году институт занимается выпуском как гражданской, так и военной продукции, например элементов для ракет.
Юрий Трапезников, генеральный директор АО "ПНИТИ":
- Это наконечники и сопла, где температура достигает нескольких тысяч градусов. Вот это сопло должно определённое время выдержать без разрушений. Сначала это было опытное производство, сейчас уже продукция идёт на комплектацию на заводы.
Вообще, направления, в которых работает предприятие, кроме военного, это машиностроение, топливно-энергетический комплекс, горно-шахтное и строительное оборудование. При этом сегодня на предприятии стараются брать на вооружение современные разработки. Одна из последних - окрасочно-сушильная камера, которая работает без вреда для окружающей среды.
Сергей Перцев, главный металлург АО "ПНИТИ":
- Сюда ни пыль никакая, ни мусор не попадают, при этом система фильтрации обеспечивает полностью очистку воздуха, который выбрасывается в атмосферу. Так что камера эта экологически чистая, при этом обеспечивается микроклимат при покраске.
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Новости культуры. Пермь. Выпуск от 05.07.2018 г.
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