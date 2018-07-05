Новости культуры. Пермь. Выпуск от 05.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. Сегодня в выпуске:
-В Кудымкарском районе прошел фестиваль Чудь Кар;
- гость студии - заслуженная артистка России Валентина Лаптева.
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Новости культуры. Пермь. Сегодня в выпуске:
-В Кудымкарском районе прошел фестиваль Чудь Кар;
- гость студии - заслуженная артистка России Валентина Лаптева.
|05.07.2018 в 15:06
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Новости культуры. Пермь. Выпуск от 05.07.2018 г.
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Краевая сборная по киокушинкай каратэ потеснила японцев в весовом Чемпионате мира
В спорткомплексе имени Сухарева стартовала III Спартакиада детских оздоровительных лагерей Прикамья
Пушкинская библиотека проводит литературные экскурсии по Перми
Занятия с будущими управленцами проводит председатель Пермской горДумы Юрий Уткин
Парк отдыха Балатово ждут значительные изменения
«Натали Турс» аннулировал все оплаченные путевки
Специальный репортаж о рабочей поездке губернатора Пермского края в Кунгур
Пермское суворовское училище расширяется
На пермской эспланаде начались бесплатные занятия по кроссфиту
На улице Куйбышева в Перми разрушается очередной жилой дом
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