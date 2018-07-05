Краевая сборная по киокушинкай каратэ потеснила японцев в весовом Чемпионате мира

Обладатель Кубка России – краевая сборная по киокушинкай каратэ теперь потеснила еще и японцев в весовом Чемпионате мира.

Победа на родине основателей киокушина – Японии – дело не из лёгких. Обойти техничных и скоростных хозяев в этот раз удалось сразу двум прикамцам – Андрей Лузин из Чайковского взял золото в весе до 90 килограммов, а 20-летний пермяк Антон Гуляев в следующей категории 90+. Супертяжей всегда причисляли к элите. Хотя бы потому, что бои в тяжёлом весе зрелищны, спортсмены крупные, бьют сильно и очень больно.

Антон Гуляев, победитель Чемпионата Японии в весе свыше 90 килограммов:

- Для меня этот чемпионат сравнивается с тем, что как есть в теннисе «турниры Большого шлема», можно так же передать на наш спорт. Это очень серьёзный титул. Во взрослой категории «по мужикам» я ещё никогда таких высот не добивался.

Самое же серьёзное испытание в киокушине – Чемпионат мира – предстоит в следующем году. Поэтому все усилия направлены на набор рейтинга и подготовку к нему.

Александр Алымов, вице-президент РОО «Федерации киокусинкай Пермского края»:

- У нас есть табличка по «стоимости» чемпионатов различного уровня и по сумме баллов, набранных за отчётный период 2 года. Выбираем сильнейших спортсменов по России. На базе этого рейтинга формируем команды на квотируемые турниры. От России не везде берут всех желающих. Жизнь заставила по рейтингу жить.

Ранее на ЧМ бронзу завоёвывали два пермских спортсмена: это Александр Пичкунов и Дармен Садвокасов. Аналогов таким результатам по регионам не найти. Но пока и чемпиона не было.

Александр Алымов, вице-президент РОО «Федерации киокусинкай Пермского края»:

- Для русских особенно сложная всегда пулька в этом чемпионате: прежде чем выходить на сильнейших японцев, русские между собой все должны перебиться и уже на самые решающие бои выходят с травмами.

Претенденты на квоту в мировом форуме от Прикамья всё те же: обладатель Строгановской премии этого года Андрей Лузин из Чайковского и Антон Гуляев. Последний - студент 2 курса пермского политеха, сейчас нацелен на удачную сдачу сессии.

Антон Гуляев, победитель Чемпионата Японии в весе свыше 90 килограммов:

- Хочу побеждать не только на татами, но и на учёбе, за партой.