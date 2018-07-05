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В спорткомплексе имени Сухарева стартовала III Спартакиада детских оздоровительных лагерей Прикамья

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В пермском спорткомплексе имени Сухарева стартовала III Спартакиада детских оздоровительных лагерей Прикамья. Соревнования проходят сразу по 7 направлениям, возраст – от 11 до 16 лет.

Именно с легкоатлетической эстафеты началась III Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей. Несмотря на визуальную легкость этой дисциплины, юным участникам это состязание доставило немало хлопот.

- Что самое сложное было в этой эстафете?

- Самое сложное – не волноваться.

В качестве спортсменов сегодня около 800 детей в возрасте от 11 до 16 лет из 17 загородных лагерей Пермского края. И соревнуются они по 7 видам спорта. Это легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, волейбол, баскетбол 3 x 3, снайпер, черлидинг и настольный теннис.

Валерий Долгих, руководитель ассоциации детских лагерей Пермского края:

- В первую очередь мы делаем это для детей, чтобы они видели, что лагерей много, что ребята интересно отдыхают и, объединяясь, показывают свои лучшие результаты.

Перед тем, как отправиться в Пермь, в каждом лагере прошла своя эстафета, где определили лучших в каждом направлении. Ну, а затем упорная подготовка, начиная с первой смены.

Мария Вараксина, инструктор физической культуры:

- Мы смотрели на то, как они владеют мячом. Конкретно соревнования по снайперу среди старших ребят. Мы заявились в пионерболе, в черлидинге, в легкоатлетической эстафете, в которой мы также прибежали первыми в своем забеге.

Самым зрелищным видом спорта оказался черлидинг. Здесь сочетаются зрелищность, элементы шоу, танцы, гимнастика и акробатика. Каждая команда подобрала себе яркие и красивые костюмы.

Не обошлось без колоссальной поддержки зрителей, среди которых сегодня и родители, и вожатый, и друзья по лагерю. Да и сами команды, как полагается, скандировали свои кричалки.

- «Орленок», ты - лучший лагерь на свете!

С пустыми руками обратно догуливать смены ребята не уедут. Как минимум, они получат свои приятные подарки в виде футбольных мячей, грамот и дипломов. Ну и конечно же, кубки победителей спортивных соревнований.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае

Опубликовано: 05.07.2018 в 11:23 в рубрике - Вести Пермь

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