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В спорткомплексе имени Сухарева стартовала III Спартакиада детских оздоровительных лагерей Прикамья
В пермском спорткомплексе имени Сухарева стартовала III Спартакиада детских оздоровительных лагерей Прикамья. Соревнования проходят сразу по 7 направлениям, возраст – от 11 до 16 лет.
Именно с легкоатлетической эстафеты началась III Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей. Несмотря на визуальную легкость этой дисциплины, юным участникам это состязание доставило немало хлопот.
- Что самое сложное было в этой эстафете?
- Самое сложное – не волноваться.
В качестве спортсменов сегодня около 800 детей в возрасте от 11 до 16 лет из 17 загородных лагерей Пермского края. И соревнуются они по 7 видам спорта. Это легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, волейбол, баскетбол 3 x 3, снайпер, черлидинг и настольный теннис.
Валерий Долгих, руководитель ассоциации детских лагерей Пермского края:
- В первую очередь мы делаем это для детей, чтобы они видели, что лагерей много, что ребята интересно отдыхают и, объединяясь, показывают свои лучшие результаты.
Перед тем, как отправиться в Пермь, в каждом лагере прошла своя эстафета, где определили лучших в каждом направлении. Ну, а затем упорная подготовка, начиная с первой смены.
Мария Вараксина, инструктор физической культуры:
- Мы смотрели на то, как они владеют мячом. Конкретно соревнования по снайперу среди старших ребят. Мы заявились в пионерболе, в черлидинге, в легкоатлетической эстафете, в которой мы также прибежали первыми в своем забеге.
Самым зрелищным видом спорта оказался черлидинг. Здесь сочетаются зрелищность, элементы шоу, танцы, гимнастика и акробатика. Каждая команда подобрала себе яркие и красивые костюмы.
Не обошлось без колоссальной поддержки зрителей, среди которых сегодня и родители, и вожатый, и друзья по лагерю. Да и сами команды, как полагается, скандировали свои кричалки.
- «Орленок», ты - лучший лагерь на свете!
С пустыми руками обратно догуливать смены ребята не уедут. Как минимум, они получат свои приятные подарки в виде футбольных мячей, грамот и дипломов. Ну и конечно же, кубки победителей спортивных соревнований.
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