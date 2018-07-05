Пушкинская библиотека проводит литературные экскурсии по Перми

Литературная прогулка по Перми прошла накануне вечером и была посвящена Каме. Река в разные годы и для разных людей становилась источником вдохновения. В богатом списке - писатели и поэты, композиторы и политики. Это Владимир Радкевич, Борис Пастернак, Михаил Романов, Арам Хачатурян, Владимир Маяковский, Михаил Сперанский и многие другие.

В цикле литературных экскурсий"Вокруг библиотеки" всего три маршрута: «Дом Смышляева», «От Пушкина до Пастернака» и «В лампаде камских вод». Расписание экскурсий можно узнать на страничках Пушкинской библиотеки в социальных сетях.

Марина Демидова, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина:

- У нас проходят экскурсии по дому Смышляева, литературные легенды дома Смышляева мы с удовольствием рассказываем нашим гостям. И вот несколько лет назад нам уже стало тесно в рамках библиотеки и мы вышли на улицы нашего города.