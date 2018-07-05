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На улице Куйбышева в Перми разрушается очередной жилой дом
В Перми разрушается жилой дом на улице Куйбышева. Жильцам даже пришлось вызвать спасателей. Причем люди уверены, что положение дел крайне серьезное, а вот специалисты говорят, что причин для эвакуации нет.
Егор Лозовский:
- Заметили, что типичный прямоугольник перестал быть прямоугольником.
Когда форма окна меняется прямо на глазах, самое время бить тревогу. После звонка в единый диспетчерский центр на Куйбышева, 86 прибыли все экстренные службы. Трещины на окнах пришлось фиксировать с понятыми.
Раиса Егорова:
- Меня привела подруга, сказала: «Посмотри, что у меня». У нее там все растрескалось.
Третий угловой подъезд в дом уже однажды пришлось расселять. В 2013 из-за угрозы обрушения в экстренном порядке проводили укрепление несущих конструкций. Сейчас, по словам Егора, история повторяется, и лишний раз в комнату с потрескавшимся окном стараются не заходить.
Егор Лозовский:
- По опыту других домов – так, чтобы падал весь дом, такого не случается, – обычно падает такой квадратик небольшой. Так что ограждаемся.
За худшими примерами того, что может случиться, далеко ходить не надо. Отсюда до Куйбышева, 103 всего два квартала. При желании можно посмотреть в окна соседям. И трагедия, которая случилась там 3 года назад, наделала много шума.
Под завалами дома погибли 2 человека. На треск в стенах, о которых говорили жители, тогда никто особенно внимания не обратил. Впрочем, как утверждает председатель ТСЖ, в 86-м доме по улице Куйбышева совсем другой случай.
Андрей Волков, председатель ТСЖ «Куйбышева, 86»:
- Это не говорит о том, что дом аварийный. Часть элементов строительных конструкций пришла в упадок, нет у него несущей способности, просто его надо освежать, надо что-то делать в виде капитального ремонта, и дом будет стоять дальше.
И вот первые наблюдения комиссии – все маячки на трещинах целы, окно повело из-за неблагоприятного температурного режима и протекающего подоконника.
Евгений Ведерников, заместитель начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми по управлению многоквартирными домами:
- Сам конструктив был признан не аварийным и угрозы жизни не представляет. В администрации выделены средства в бюджет на 2018, 2019, 2020-е годы для планового проведения капитального ремонта за счет средств бюджета города Перми.
Теперь объем первоочередных работ необходимо согласовать с жителями, у ТСЖ есть свой план укрепления несущих конструкций.
Ограждения от основного фасада предусмотрительно пока никто не убирает.
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