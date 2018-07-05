Штанги, гири и прочие снаряды найдете на месте, от вас же потребуется свой коврик. На пермской эспланаде начались бесплатные занятия по кроссфиту. Здесь же, кстати, можно узнать, что это такое.

Практически обязательный атрибут подобной тренировки в такую жару – это бутылка с водой и лучше бы головной убор. А вот бутылочки спортсмены оставляют рядом, здесь их великое множество на любой вкус и цвет. Ну а в программе сегодняшней тренировки тумба, присед со штангой и обязательно бег. Все это вместе – кросс-фит.

Евгений Давыдов, тренер:

- Это многофункциональная система подготовки человека. Развивает множество навыков – силу, координацию, мощность, выносливость. То есть готовим из людей профессиональных атлетов.

- За сколько тренировок можно сделать себе идеальную фигуру?

- Кросс-фит мышцы сильно не качает. Но если правильного питания придерживаться, режима сна, то вполне можно за год сделать себе красивое тело.

Первая тренировка, можно сказать, пробная. Постоянные начнутся с 9 июля – даты официального открытия. Место – эспланада. Время – ежедневно с 19:30. Все изменения обещают публиковать в соответствующей группе в интернете. Приглашаются все желающие.

Кстати, для тех, кто постарше и помладше, обещают облегченные варианты занятий.