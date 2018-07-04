Полиция ищет «минёров» детского сада

Сегодня утром на дверях детского сада №251 по улице 1-й Красноармейской в Перми заметили странное объявление. В нем было сказано о том, что в учреждении заложена бомба. Сотрудники сразу позвонили в экстренные службы. Те приехали, обследовали здание и не нашли взрывное устройство.

На записях с видеокамер зафиксировано, что ночью никто из посторонних внутрь не проникал. Тем не менее, все кадры отправили в полицию для исследования. Детей на время проверки эвакуировали.