Полиция ищет «минёров» детского сада
Сегодня утром на дверях детского сада №251 по улице 1-й Красноармейской в Перми заметили странное объявление. В нем было сказано о том, что в учреждении заложена бомба. Сотрудники сразу позвонили в экстренные службы. Те приехали, обследовали здание и не нашли взрывное устройство.
На записях с видеокамер зафиксировано, что ночью никто из посторонних внутрь не проникал. Тем не менее, все кадры отправили в полицию для исследования. Детей на время проверки эвакуировали.
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