В Пермском крае возможны ливни и крупный град

МЧС объявило в Пермском крае штормовое предупреждение. Судя по прогнозам синоптиков, сегодня вечером и ночью в разных территориях Прикамья могут быть сильные грозы, ливни и крупный град. При этом возможны порывы шквалистого ветра до 25-ти метров в секунду.Максимальный риск развития таких опасных явлений погоды ожидается в Коми-Пермяцком округе.

Температура на улице сохранится высокой. Будет по-прежнему жарко.