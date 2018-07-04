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В Пермском крае возможны ливни и крупный град
МЧС объявило в Пермском крае штормовое предупреждение. Судя по прогнозам синоптиков, сегодня вечером и ночью в разных территориях Прикамья могут быть сильные грозы, ливни и крупный град. При этом возможны порывы шквалистого ветра до 25-ти метров в секунду.Максимальный риск развития таких опасных явлений погоды ожидается в Коми-Пермяцком округе.
Температура на улице сохранится высокой. Будет по-прежнему жарко.
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