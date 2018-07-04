Дягилевский фестиваль сможет двигать вперед экономику Пермского края

На заседании правительства Пермского края подвели итоги 12-го Дягилевского фестиваля, участниками которого в этом году стали больше 7 тысяч зрителей из Перми, Казани, Новосибирска, Москвы, а также Италии, Германии, Республики Кипр.

За 11 дней артисты дали 19 представлений, в том числе на новой площадке бывшего завода имени Шпагина. В городе были установлены 5 инсталляций «струны».

Согласно статистике, предоставленной социологами Высшей школы экономики, 70% зрителей - женщины, подавляющее большинство имеет высшее образование, многие занимают руководящие должности.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:



- Для нас теперь это еще и источник экономического движения, мы стали больше заниматься привлечением туризма, стали больше вовлекать в это людей, более тщательно готовились. И показатели, которые на сегодняшний день есть, говорят о том, что действительно такого рода фестивали могут и должны послужить источником роста привлекательности края, привлекать сюда больше людей и в конечном итоге двигать экономику вперед.