Четверо пермяков получили звание Заслуженный артист РФ
Четверо пермяков получили звание Заслуженный артист РФ. Государственные награды губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня вручил актеру Театра-Театра Михаилу Гасенегеру, артисту балета Сергею Мершину, главному балетмейстеру Пермского театра оперы и балета им. П. И. ЧайковскогоАлексею Мирошнеченко ивокалистке театра Надежде Павловой.
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