В Пермском крае развивается формат «smart-city»

Этой осенью в районе пермской улицы Краснова появится "умный квартал", а на Пролетарке - "Умные школы". О том, как развивается в Пермском крае формат "smart-city", на заседании правительства сегодня доложил министр информационного развития.

По словам Игоря Никитина, в крае есть вся необходимая для этого инфраструктура. Кроме того, работает координационный совет по развитию цифровой экономики, в который вошли представители промышленности, ИКТ-Сектора и науки.В городе уже запущена сеть промышленного интернета вещей, на улице Попова работают "Умные светильники".