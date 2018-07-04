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В Пермском крае развивается формат «smart-city»
Этой осенью в районе пермской улицы Краснова появится "умный квартал", а на Пролетарке - "Умные школы". О том, как развивается в Пермском крае формат "smart-city", на заседании правительства сегодня доложил министр информационного развития.
По словам Игоря Никитина, в крае есть вся необходимая для этого инфраструктура. Кроме того, работает координационный совет по развитию цифровой экономики, в который вошли представители промышленности, ИКТ-Сектора и науки.В городе уже запущена сеть промышленного интернета вещей, на улице Попова работают "Умные светильники".
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