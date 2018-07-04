Пропавшая девушка и ее друг найдены живыми и здоровыми

Живыми и здоровыми волонтеры нашлипропавших два дня назад 20-летнюю девушку Анну Томилову и ее друга в селе Рождественской в Пермском районе. Предположительно, вместе они заблудились в лесу.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что от пропавших был звонок. Их было очень плохо слышно. Они сказали, что вокруг лес, и они не знают, где находятся.

К счастью, сегодня все закончилось благополучно.