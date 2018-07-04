Пропавшая девушка и ее друг найдены живыми и здоровыми
Живыми и здоровыми волонтеры нашлипропавших два дня назад 20-летнюю девушку Анну Томилову и ее друга в селе Рождественской в Пермском районе. Предположительно, вместе они заблудились в лесу.
В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что от пропавших был звонок. Их было очень плохо слышно. Они сказали, что вокруг лес, и они не знают, где находятся.
К счастью, сегодня все закончилось благополучно.
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