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Пермяки надеются на полуфинал
Июль Прикамью синоптики обещают жарким, хотя и не без гроз. Так что встречу сборной России и сборной Хорватии болельщики вновь с комфортом смогут посмотреть в фан-зоне стадиона «Юность».
Напомним, минувший вечер здесь явно удался, как и бессонная ночь. До самого утра в столице Прикамья победу сборной России над сборной Испанииотмечали на Октябрьской площади и на набережной. И там, и там можно было встретить болельщиков с триколором в руках, бело-сине-красными рисунками на лицах.
После матча «национальным героем» стал вратарь Игорь Акинфеев, отбивший мяч противника ногой. Кроме того, все теперь чуть ли не боготворят наставника – тренера сборной Станислава Черчесова.
Болельщики:
- Надо собраться уже будет и сыграть другой футбол. Футбол уже будет не от обороны, надо будет действовать по-другому. Потому что команды будут другие против нас. Поэтому ждем от Станислава Черчесова другой игры и надеемся на выход в одну вторую.
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