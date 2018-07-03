Улица Уральская в Перми подверглась масштабному ремонту

Вначале частично, затем наглухо. В Перми для ремонта перекрыли одну из основных городских автотрасс – улицу Уральскую. Пока еще открыта одна полоса для движения в город, но и ее готовят к закрытию. Что и когда будет здесь сделано?

Этим утром Владимир Юмашев опоздал на работу. Пришлось постоять в пробке – чётная сторона дороги была закрыта. Подрядчику за месяц необходимо капитально отремонтировать участок улицы Уральской.

Владимир Юмашев, водитель:

- Неудобно, но куда деваться-то сейчас. Дорогу-то все равно делать надо.

- А в каком состоянии она была?

- Она более-менее была, но сейчас, наверное, лучше будет.

Сначала машина снимает асфальт, больше десяти сантиметров старого дорожного плотна. Его будут менять на новый на всем участке улицы Уральская – от Розалии Землячки и до Крупской. Одна из центральных городских магистралей оказалась перекрыта.

- Вот надо подъехать, а как подъехать? Приходится круг еще делать.

Первый этап масштабного ремонта улицы Уральской начался еще в 2017 году с реконструкции Северной дамбы. Были переустроены подземные коммуникации, приведены в нормативное состояние проезжая часть и тротуары.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:

- В первой декаде августа мы должны закончить работы по мосту, судя по тем темпам, которые сейчас у нас выстроились на этом объекте, и перейти на полное закрытие по улице Уральской.

Основные изменения будут касаться работы общественного транспорта. На карте вы видите пути объезда, весь поток сейчас двигается по улицам Лебедева, Ким и Розалии Землячки. У трамваев на этом участке появятся новые рельсы и контактная сеть.

Ну и самое главное – это трамвайные пути. Их полностью снимут, уберут и заменят на новые.

Сейчас для транспорта на улице Уральская открыта одна полоса для движения в город. В средине августа, после окончания всех работ на коммунальном мосту через Каму, этот участок закроют для движения полностью. Пока же, чтобы проехать с одного берега Камы на другой в час пик, нужно не меньше получаса, а то и 40 минут.

Движение по улице Уральская откроют уже в октябре этого года, окончательно вместе с тротуарами и благоустройством ее сдадут осенью 2019 года.