Гость студии зам.руководителя ФАС Рачик Петросян
Правительство Пермского края и ФАС подписали соглашение о взаимодействии, направленное на развитие конкуренции в регионе. Об этом в беседе нашему корреспонденту Ларисе Стрельниковой рассказал заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.
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