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← Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02.07.2018 г.

«Небесная ярмарка Урала» - визитная карточка Кунгура

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В Кунгуре открылся уже 17-й по счету международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка Урала".Зрелищные соревнования здесь будут проходить всю ближайшую неделю. В частности, сегодня вечером на Соборной площади запланирован семейный праздник "Семь цветов счастья". Ну, а как все началось?

Как балетная школа считается визитной карточкой Пермского края, так и "Небесная ярмарка" - лицо города Кунгура. Этот фестиваль славится самым тёплым приёмом - говорит пилот Михаил Тамуров и тут же получает подтверждение. Впрочем, сюда спортсмены приезжают за победой. Им предстоит бороться за Кубок России по воздухоплаванию.

Михаил Тамуров, пилот аэростата (г.Йошкар-Ола):

- Очень простой примерчик - на поле выкладывается крест из яркой ткани, его размеры 10 на 10 метров, ширина линий полтора метра. Нужно подлететь как можно ближе к нему и сбросить маркер, кто ближе попал - тот молодец.

В небесные баталии вступят пилоты аэростатов из Кунгура, Нижнего Новгорода, Уфы, Тулы, Йошкар-Олы, Долгопрудного и уже традиционно Японии. А пока - на открытии фестиваля - они дарят эмоции тем, кто раньше только наблюдал за полётами с земли.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

- Я не очень люблю высоту, но хотел посмотреть на Кунгур сверху всегда. Видел фотографии - улётные абсолютно. И, конечно, хочется самому испытать, чтобы всем рассказывать дальше. Те, кто хотят узнать, какая она - настоящая страна, какой Пермский край, надо обязательно приехать сюда.

Губернатор Прикамья отправляется в полёт вместе с Андреем Вертипраховым - почти 20 лет назад бывший военный лётчик открыл небо с другого ракурса. Теперь идея одного кунгуряка превратилась в международный праздник, который ежегодно собирает более 30ти тысяч зрителей.

Буквально пара минут и шары уходят в закат - в ясную погоду это зрелище завораживает. Тем временем в корзинах аэростатов происходит таинство посвящения в воздухоплаватели.

Здесь продолжают традицию, созданную королём Людовиком 16м: каждый, кто летит на шаре в первый раз, получает графский титул. Какой, зависит от места приземления - к примеру, я теперь графиня Кунгурская.

В 18 веке вместе с титулом покорившие небо люди получали и земли, которые пересекли. Сегодня обходятся брызгами шампанского. В том числе и об этой церемонии теперь рассказывают в единственной в России "Школе воздухоплавателей". Такая появилась именно в Кунгуре. Японский пилот Кадзияма Мония настолько обрадовался этому событию, что решил подарить городу ещё один аэростат.

Кадзияма Мония, пилот аэростата (Япония):

- У меня появилась идея порадовать пилотов-учеников этой школы. И хотелось бы отблагодарить всех жителей Пермского края, которые с каждым разом оказывают всё более тёплый приём.

Велика не только география участников - насладиться экзотическим пейзажем приезжают издалека и зрители.

Светлана Павлюк:

- Впечатления незабываемые - я приехала из Екатеринбурга, первый раз всё это увидела, мне очень понравилось.

Небесные баталии продлятся почти неделю - завершит фестиваль т.наз. "Танец слонов", который не имеет аналогов в мире: в сумерках светящиеся шары будут "танцевать", поднимаясь и опускаясь под музыку.

Лариса Стрельникова

Метки: в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 02.07.2018 в 15:56 в рубрике - Вести Пермь

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← Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02.07.2018 г.

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