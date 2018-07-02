Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. Сегодня в выпуске:
- самые обаятельные и привлекательные женщины на колясках;
- в Перми появилась новая рябиновая аллея;
- на набережной стартовал фестиваль «Дни городов Прикамья»;
- фестиваль воздушных шаров "Небесная ярмарка Урала" - день первый.
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