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← Слушание дела об избиении музыканта Андрея Ширмана продолжится 10 июля

В Чернушке получили дипломы будущие нефтяники

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В Чернушке 8 студентов, закончившие местный колледж с отличием, получили свои дипломы из рук Олега Третьякова, который таким образом лично познакомился с будущими своими работниками. Торжественный выпускной в итоге перерос в общегородской праздник.

На сцену один за другим поднимаются молодые люди - выпускники Чернушинского политехнического колледжа. Восемь человек в этом году получают красные дипломы.

Илья один из тех, у кого оценок «отлично» в дипломе подавляющее большинство. А специальность, которую он выбрал четыре года назад - разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Илья Туктакиев:

- Специальность такую я выбрал, потому что она перспективная в нашем районе и колледж у нас очень хороший.

Всего же колледж выпускает почти 300 человек, обучавшихся по 14 разным специальностям, часть из них востребована в пермском «ЛУКОЙЛе», который давно сотрудничает с колледжем, помогая ребятам готовиться к будущей профессии.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

- Хочу вас уверить, что выпускники именно данного учебного заведения, им требуется меньше подготовка для адаптации в наших условиях.

После поздравлений и вручения дипломов Олег Третьяков отправился на площадь перед ДК «Нефтяник», которая изменила свой облик также благодаря поддержке нефтяников - появилась стационарная сцена, ярмарочные павильоны и свой вернисаж, где регулярно занимаются творчеством дети.

Кристина Нигаматьянова, организатор мастер-класса:

- Мастер-класс у нас сегодня из макарон и круп! Макароны крашеные.

Одним из последних объектов на площади стал гигантский экран, который появился после победы в конкурсе социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа». И использовать его можно для разных целей - транслировать, например, праздничные мероприятия или полезную информацию.

Михаил Шестаков, глава Чернушинского района:

- Этот экран будет работать круглогодично, по времени мы пока не определялись, но считаем, что в рабочий день этот экран будет точно работать.

А финалом дня в Чернушке стал концерт оперных певцов Василия Ладюка и Алексея Татаринцева, в сопровождении ансамбля «Творческое содружество музыкантов» под управлением Заслуженного артиста России Александра Покидченко, которые на ура исполнили различные хиты советской эстрады.

Василий Ладюк, оперный певец:

- Публика безумно благодарная, очень хорошая и отзывчивая. Публика, которая умеет любить всем сердцем хорошую музыку.

Ну, а сюрпризом для всех собравшихся стало исполнение певцами гимна Пермского края, именно в такой интерпретации чернушане его точно не слышали.

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 02.07.2018 в 09:27 в рубрике - Вести Пермь

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