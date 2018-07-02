Слушание дела об избиении музыканта Андрея Ширмана продолжится 10 июля

В Ленинском суде Перми начались слушания по нашумевшему делу об избиении музыканта Андрея Ширмана, он же DJ Smash. Что-то он не поделил с двумя довольно известными в Перми мужчинами. И в итоге оказался в больнице. Оба обвиняемых исправно пришли на первое заседание, а вот музыкант заставил себя ждать.

В суд Александр Телепнев и Сергей Ванкевич приходят самостоятельно. На время следствия обвиняемые находились под залогом. А вот для любителей современной музыки основной интриги так и не произошло. DJ Smash, он же Андрей Ширман, на заседание так и не явился. По словам адвокатов, сейчас находится на гастролях, но то, что случилось в ночь на 10 февраля в Перми, артист будет помнить еще долго.

Ирония судьбы, но неравное противостояние деятеля современной культуры и экс-законодателя произошло в клубе с символичным названием «Дом Культуры», в правилах посещения которого четко написано, что все гости должны быть адекватными и неконфликтными.

Однако если исходить из обнародованного сегодня обвинительного заключения ни того, ни другого в клубе в ту ночь не наблюдалось. Из-за неудачного селфи между потерпевшим Андреем Ширманом и Сергеем Ванкевичем произошел конфликт, которому позже подключился и Александр Телепнев. Часть произошедшего попало на видео.

Анастасия Мамошина, старший помощник прокурора г. Перми:

- Подсудимый, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, соответственно начал падать на пол, потянул за собой потерпевшего. Потерпевший освободился от захвата, начал вставать, в этот момент второй подсудимый подошел и нанес несколько ударов в лицо потерпевшего.

Самым тяжелым последствием для музыканта оказалась сломанная челюсть, что на несколько месяцев сильно усложнило общение с поклонниками. Против обвиняемых сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений». Впрочем, у них своя версия произошедшего.

Александр Телепнев:

- Я не согласен с данным обвинением. В тот момент, находясь в клубе, я увидел, как моего товарища начали избивать, он упал, пнули ему по голове, поэтому я, конечно, подошел и вмешался.

По статье обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. И представители потерпевшего с такой трактовкой гособвинителей полностью согласны.

Константин Орлов, адвокат:

- По тем предъявленным обвинениям у представителя потерпевшего не возникало никаких замечаний, поэтому сам текст обвинительного заключения был для нас не новостью.

Пока же продолжение судебного заседания назначено на 10 июля. По словам адвокатов, к этому времени артист как раз должен вернуться с европейских гастролей.