«Яркое Лето» в парке им. Горького

В Перми в минувшую субботу случился настоящий мультдесант. Ми-ми-мишки, Лунтик, Саша и Маша, Смешарики и еще с десяток популярных российских мультипликационных героев собрались вместе, чтобы осчастливить сотни пермских мальчишек и девчонок.

Знакомые детям персонажи, как будто сошли с телевизионных экранов и обосновались на сцене в Парке Горького. Те, кто сегодня пришёл сюда стали и зрителями, и участниками, потому что общение с публикой это тоже одна из задумок сценария.

Всё это красочное действо - праздничный концерт «Яркое Лето», подарок детворе от канала Мульт. По замыслу авторов лето потеряло свои краски и задача Маши, Саши и Аркадия Паровозова найти утраченные краски, чтобы лето вновь ими заиграло в полную силу. А на помощь пришли другие герои любимых мультфильмов

Наталья Доннелли, режиссёр:

- Смешарики, Барбоскины, Белка и Стрелка, Лунтик, никого бы не забыть, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг. Это представление проходит уже четвёртый год, в разных, совершенно разных городах России. Дети с удовольствием встречают своих любимых героев, участвуют, потому что это интерактивный концерт, интерактивное шоу.

А Виталий, он же Аркадий Паровозов, рассказал о своём персонаже и о том, что ему нравится общение со зрителем, а когда речь идёт о детях, это всегда интересно и весело, а сам герой - Аркадий, по словам актёра, для многих может быть примером.

Виталий Сычёв, актёр:

- Для меня Аркадий Паровозов, как усатый нянь, который воспитывает детей, поучает. У него есть два любимых персонажа, которых он опекает. Они шалят, а он их старается поучить и этот мультик показывает детям, что так не нужно делать, и вести себя хорошо и воспитанно. Для меня Аркадий Паровозов, это учитель, я думаю, что такой должен быть учитель начальных классов.

Понятно, что ребята пришли сюда со взрослыми, которые точно также узнают знакомых персонажей и делятся впечатлениями. Мультфильмы, они ведь всем интересны, говорят пермяки - так что им, по сути, тоже все возрасты покорны.

Житель Перми:

- Лунтика смотрим, ми-ми-мишки, и бежит кто розовая? Я иногда их забываю, - Нюша, Нюша бежит, так что всё смотрим, не зря сюда пришли, получили шарик Мульт.

Так что «Яркое Лето» удалось, подвели итог взрослые и маленькие зрители. Впечатлений, по словам ребят, хоть отбавляй - ведь не каждый день удаётся пообщаться с теми, кого видишь дома или в кинотеатре.