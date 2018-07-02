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Жители затопленной деревни Шахарово оценивают размер ущерба

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Неожиданный и небывалый потоп натворил много бед в деревне Шахорово. При этом поблизости нет ни одного крупного водоема. Единственная речушка летом даже на ручей не похожа.

Николаю, как самому старшему в семье Потаповых доверили поднимать воду из подвала. Большое ведро он передает своей сестре, а та дальше по цепочке. Уже вторые сутки он и его 9 сестер и братьев борются с последствиями наводнения. Большая вода пришла рано утром, когда люди только собирались на работу.

Светлана Потапова, житель д. Шахарово, Суксунский район:

- Пошло неожиданно. Муж утром встал, вывел скотину в огород. Через полчаса приходит, говорит: мы тонем.

Как небольшой «Ручей» - это название реки, которая протекает через весь населенный пункт, смог превратиться в бурную горную реку, не берутся ответить даже старожилы. Автомобиль Дмитрия Коряков в момент наводнения стоял в гараже.

Дмитрий Коряков, д. Шахарово, Суксунский район:

- Руками ребята мне его вытащили. Раскрыли, вымыли все.

Всего в деревне пострадало 37 домовладений. Вода в дома попала из-за обильных дождевых осадков. Дренажная труба, проходящая под мостом, оказалась забита и не справилась с огромным потоком.

Александр Малафеев, глава Ключиковского сельского поселения:

- Доски какие-то понанесло, заборы. Вот это все мы вычищали, чтобы дать возможность уйти воде. Вода шла по дороге.

Больше всего у жителей деревни Шахарово пострадали огороды. Сейчас большинство из них выглядит таким образом – под слоем воды в 10-15 сантиметров скрылся практически весь урожай.

В соседнем Кишертском районе из-за запоздалого паводка река Сылва размыла участок дороги, недалеко от деревни Лопаиха. Эту часть сдали совсем недавно, но жители по ней пока проехать не могут, поскольку вместо грунтовой дороги - огромная 50-метровая лужа.

Евдокия Епифанова, житель д. Лопаиха Кишерсткого района:

- Мы сели машиной в канаву и откапывались натуральным образом. У нас всегда такая дорога.

Сейчас в деревне Шахарово уже организовали подвоз воды. Администрация проводит подворовой обход, чтобы выяснить, что пострадало. Ну, а в деревне Лопаиха ждут, пока уйдет вода. Другой альтернативы выбраться на большую землю у них нет.

Артем Казин

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 02.07.2018 в 08:45 в рубрике - Вести Пермь

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