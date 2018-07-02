Вести-Пермь. События недели от 01.07.2018 г.

В Ленинском суде Перми начались слушания по нашумевшему делу об избиении музыканта Андрея Ширмана, он же DJ Smash. Против обвиняемых сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений». Продолжение судебного заседания назначено на 10 июля.