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Вести-Пермь. События недели от 01.07.2018 г.
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 01.07.2018 г.
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