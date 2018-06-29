Больных Горнозаводска оставили без рентгена
В Горнозаводске пациенты на месяц остались без рентгена. Приставы опечатали сразу 4 аппарата – стационарный, мобильный и стоматологический рентген, а также маммограф. Причина - техника эксплуатировалась без санитарно-эпидемиологических заключений, не проводился контроль средств индивидуальной защиты, медперсонал не проходил соответствующего обучения.
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