Больных Горнозаводска оставили без рентгена

В Горнозаводске пациенты на месяц остались без рентгена. Приставы опечатали сразу 4 аппарата – стационарный, мобильный и стоматологический рентген, а также маммограф. Причина - техника эксплуатировалась без санитарно-эпидемиологических заключений, не проводился контроль средств индивидуальной защиты, медперсонал не проходил соответствующего обучения.